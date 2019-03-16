"Александрия" разгромила "Черноморец" в чемпионате Украины

16 марта, 2019, 16:09

В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" разгромила "Черноморец"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Александрия" забила три гола еще в первом тайме - дубль сделал Артем Ситало, еще один гол на счету Владислава Бабогло.

На 12-й минуте при счете 0:1 Владимир Аржанов из "Черноморца" не реализовал пенальти. На 53-й минуте одесситы остались в меньшинстве - красную карточку заработал Владимир Коваль.

"Александрия" набрала 41 очко и закончила первый этап чемпионата Украины на третьем месте. От "Динамо" команда Владимира Шарана отстает на 6 пунктов, от лидера турнирной таблицы - "Шахтера" - на 13 баллов. У "Черноморца" 16 очков и он идет 11-м.

Чемпионат Украины

22-й тур

"Черноморец" - "Александрия" 0:3

Голы: Ситало, 5, 39, Бабогло, 32

На 12-й минуте Аржанов ( "Черноморец") не реализовал пенальти.

Удаление: Коваль, 53 ( "Черноморец").