//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Александрия" разгромила "Черноморец" в чемпионате Украины


фото: twitter
В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" разгромила "Черноморец"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Александрия" забила три гола еще в первом тайме - дубль сделал Артем Ситало, еще один гол на счету Владислава Бабогло.

На 12-й минуте при счете 0:1 Владимир Аржанов из "Черноморца" не реализовал пенальти. На 53-й минуте одесситы остались в меньшинстве - красную карточку заработал Владимир Коваль.

"Александрия" набрала 41 очко и закончила первый этап чемпионата Украины на третьем месте. От "Динамо" команда Владимира Шарана отстает на 6 пунктов, от лидера турнирной таблицы - "Шахтера" - на 13 баллов. У "Черноморца" 16 очков и он идет 11-м.

Чемпионат Украины

22-й тур

"Черноморец" - "Александрия" 0:3

Голы: Ситало, 5, 39, Бабогло, 32

На 12-й минуте Аржанов ( "Черноморец") не реализовал пенальти.

Удаление: Коваль, 53 ( "Черноморец").

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 марта, 2019 суббота

больше новостей

16 марта, 2019 суббота

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать