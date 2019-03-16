"Александрия" разгромила "Черноморец" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Александрия" забила три гола еще в первом тайме - дубль сделал Артем Ситало, еще один гол на счету Владислава Бабогло.
На 12-й минуте при счете 0:1 Владимир Аржанов из "Черноморца" не реализовал пенальти. На 53-й минуте одесситы остались в меньшинстве - красную карточку заработал Владимир Коваль.
"Александрия" набрала 41 очко и закончила первый этап чемпионата Украины на третьем месте. От "Динамо" команда Владимира Шарана отстает на 6 пунктов, от лидера турнирной таблицы - "Шахтера" - на 13 баллов. У "Черноморца" 16 очков и он идет 11-м.
Чемпионат Украины
22-й тур
"Черноморец" - "Александрия" 0:3
Голы: Ситало, 5, 39, Бабогло, 32
На 12-й минуте Аржанов ( "Черноморец") не реализовал пенальти.
Удаление: Коваль, 53 ( "Черноморец").
- 16 марта в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" принимает донецкий "Шахтер".
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-