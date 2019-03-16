"Заря" - "Шахтер": где и когда смотреть матч чемпионата Украины

16 марта, 2019, 09:00

В 22-м туре чемпионата Украины луганская "Заря" принимает донецкий "Шахтер"

Чемпионат Украины

22-й тур

"Заря" - "Шахтер"

16 марта, Запорожье, "Славутич-Арена"

Начало - 17:00

Прямая трансляция на телеканале "2 + 2"

Перед заключительным туром первого этапа чемпионата Украины "Шахтер" имеет 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. Ближайшего преследователя - "Динамо" - команда Паулу Фонсеки опережает на 7 пунктов.

"Заря" имеет 32 балла и идет четвертой. Команда Юрия Вернидуба также гарантировала себе место в первой шестерке, которая на втором этапе турнира продолжит борьбу за медали и путевки в еврокубки.