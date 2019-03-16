"Заря" - "Шахтер": где и когда смотреть матч чемпионата Украины
16 марта, 2019, 09:00
В 22-м туре чемпионата Украины луганская "Заря" принимает донецкий "Шахтер"
Чемпионат Украины
22-й тур
"Заря" - "Шахтер"
16 марта, Запорожье, "Славутич-Арена"
Начало - 17:00
Прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
Перед заключительным туром первого этапа чемпионата Украины "Шахтер" имеет 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. Ближайшего преследователя - "Динамо" - команда Паулу Фонсеки опережает на 7 пунктов.
"Заря" имеет 32 балла и идет четвертой. Команда Юрия Вернидуба также гарантировала себе место в первой шестерке, которая на втором этапе турнира продолжит борьбу за медали и путевки в еврокубки.
- 10 марта "Шахтер" разгромил "Карпаты" и сохранил отрыв в 7 очков от "Динамо".
- В 21-м туре чемпионата Украины "Заря" в большинстве сыграла в гостях вничью со "Львовом" .
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