16 марта, 2019, 14:56

Исполнять обязанности главы Полтавской ОГА пока будет Роман Товстый, сообщил глава государства во время своего выступления.

"Как вы знаете, в начале этой недели я обратился в Кабинет Министров с предложением внести представление на президента Украины об увольнении главы Полтавской ОГА Валерия Головко. Почему? Потому что до него возникли серьезные претензии и обоснованные подозрения НАБУ. И для того, чтобы обеспечить объективное расследование, точно будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокой государственной должности. Это логичное решение, которое должно стать моделью для любых подобных случаев. Потому что это доверие людей. Что никто не будет использовать зонтик властный для того, что и препятствовать расследованию. С другой стороны я хочу сказать, что последнее слово, безусловно, за судом. И только суд может определить уровень уголовной ответственности людей. А мы должны создавать такие условия, чтобы любое расследование вызвало общественное доверие людей. Что для нас вопрос политической воли борьбы с коррупцией является абсолютно принципиальным ", - приводит слова Порошенко местное издание Полтавщина .

"Сегодня, здесь, в Полтаве, я хочу сказать, что я подписал Указ об увольнении господина Головко. Пока исполнять обязанности главы Полтавской ОГА будет очень хорошо вам известный Роман Товстый. И первое, Роман Иванович, что Вам приходится, это скоординировать планы регионального развития для Полтавской области. Это сейчас Ваша персональная ответственность ", - добавил Порошенко.

Как отмечает при этом издание, во время выступления Петр Порошенко не объявил об увольнении Андрея Песоцкого от должности первого заместителя главы Полтавской ОГА. Впрочем, это решение следует из следующих слов президента. По процедуре, в случае увольнения, исполнять обязанности руководителя ОГА будет первый заместитель. Андрей Песоцкий в таком амплуа упомянут не был. Наоборот, и.о. председателя назначен заместитель руководителя ОГА Роман Товстый - следующий "по очереди".

Увольнение двух руководителей Полтавской ОГА - Головко и Писоцкого - президента Порошенко инициировал 14 марта. Причиной стало уголовное производство по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА (ч.4 ст. 368 УК). Имена этих должностных лиц стали известны после обысков и публикации части материалов дела.

Судя по тексту одной из постановлений, НАБУ подозревает в коррупции главу Полтавской ОГА Валерия Головко, его первого заместителя Андрея Песоцкого, советника последнего Александра Литвинова и начальника Департамента строительства, МиА и ЖКХ Тимофея Голбана. По мнению следователей, те требовали и получали "откаты" от подрядчиков.

Например, ко дню рождения Валерия Головко подрядчика якобы заставили приобрести в качестве подарка тюнингованный Гелендваген за 10 млн грн (Mercedes-Benz G 63 AMG). Автомобиль зарегистрирован на члена его команды Вячеслава Кременчугского. Последний заявил, что приобрел статусный транспорт самостоятельно и за меньшую сумму. Также он пообещал ответить на дополнительные вопросы, но за две недели ответа так и не дал.

С другой стороны, Головко подтвердил, что обыски действительно проводились, но назвал это "политической провокацией оппонентов". После публикации решения суда он заявил, что не совершал никакого правонарушения и пообещал предоставить неопровержимые доказательства этого. За сутки пресс-служба Полтавской ОГА заявила, что не подрядчик был жертвой руководства, а наоборот - руководители ОГА якобы стали жертвами аферистов из компании "Алви Род". В частности, Альберта Уварова - финдиректора консорциума, который на самом деле является азербайджанским поэтом по имени Гюльага Танха или Гюльага Гамбаров. Вроде его фирма ненадлежащим выполняла работы, с ней расторгли договор, а расследование НАБУ является этакой местью.