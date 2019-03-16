//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Перед выступлением Порошенко в Полтаве задержали несколько "нацкорпусовцев"

В субботу, 16 марта 2019 года, еще до начала выступления со сцены Петра Порошенко во время его предвыборного митинга на центральной площади Полтавы полицейские "упаковали" около десяти пикетчиков

Об этом пишет местный сайт Круг.

Задержания имели место в промежутке времени между 14:00 и 14:20 - между тем, как глава государства прибыл на площадь, и тем, как он начал свое выступление.

Вместе с тем, группа полтавчан, среди которых представитель Нацкорпуса, продолжила держать в руках плакат со словами "Кандидатов много - мародер один".

  • Как отмечалось во время митинга партии "Национальный корпус" в Киеве, задержанные в Полтаве являются их собратьями. Также был призыв отправиться им на помощь.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 марта, 2019 суббота

больше новостей

16 марта, 2019 суббота

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать