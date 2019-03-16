Перед выступлением Порошенко в Полтаве задержали несколько "нацкорпусовцев"

16 марта, 2019, 15:11

В субботу, 16 марта 2019 года, еще до начала выступления со сцены Петра Порошенко во время его предвыборного митинга на центральной площади Полтавы полицейские "упаковали" около десяти пикетчиков

Об этом пишет местный сайт Круг.

Задержания имели место в промежутке времени между 14:00 и 14:20 - между тем, как глава государства прибыл на площадь, и тем, как он начал свое выступление.

Вместе с тем, группа полтавчан, среди которых представитель Нацкорпуса, продолжила держать в руках плакат со словами "Кандидатов много - мародер один".