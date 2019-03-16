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Назначен новый главнокомандующий вооруженных сил НАТО в Европе


фото: REUTERS
Новым главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе назначен американский генерал Тод Уолтерс

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Североатлантический совет одобрил назначение на должность верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.

Сейчас генерал Уолтерс выполняет обязанности командира воздушного командования Альянса, начальника главного штаба ВВС США в Европе и в Африке со штаб-квартирой на немецкой авиабазе Rammstein, а также отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран-членов НАТО.

Согласно процедуре, назначение должен одобрить Сенат США, если это произойдет, генерал Уолтерс сменит на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти.

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