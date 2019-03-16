Назначен новый главнокомандующий вооруженных сил НАТО в Европе
16 марта, 2019, 16:19
Новым главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе назначен американский генерал Тод Уолтерс
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Североатлантический совет одобрил назначение на должность верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.
Сейчас генерал Уолтерс выполняет обязанности командира воздушного командования Альянса, начальника главного штаба ВВС США в Европе и в Африке со штаб-квартирой на немецкой авиабазе Rammstein, а также отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран-членов НАТО.
Согласно процедуре, назначение должен одобрить Сенат США, если это произойдет, генерал Уолтерс сменит на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти.
- 15 марта стало известно, что страны НАТО увеличили свои расходы на оборону почти на 4% за год: самые высокие показатели имеют Латвия, Литва, Эстония, Польша и Нидерланды.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-