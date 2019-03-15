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Расходы стран НАТО на оборону увеличились на 4% и достигли около $1 трлн

Страны НАТО увеличили свои расходы на оборону почти на 4% за год: самые высокие показатели имеют Латвия, Литва, Эстония, Польша и Нидерланды

Об этом говорится в отчете генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Генсек сообщил, что общие расходы стран НАТО достигли пика за последние пять лет.

"Ради поддержания безопасности союзники все больше действуют вместе, в самых разных областях и в большем количестве мест", - отметил Столтенберг.

Президент США Дональд Трамп потребовал в 2017 году от европейских союзников по НАТО увеличить свой вклад в бюджет организации, обязав их тратить на оборону 2% ВВП, говорится в сообщении.

Согласно отчету, всего 6 государств-членов НАТО - Эстония, Греция, Польша, Латвия, Литва и Великобритания - достигли заявленной цели.

По данным Столтенберга, европейские страны, которые являются членами Североатлантического альянса, в среднем тратят 1,51% ВВП на оборону. Несмотря на то, что Германия увеличила свои расходы на $1,5 млрд, общие расходы Берлина на оборону в 2018 году составили 1,23% ВВП.

Отмечается, что для стран с развитой экономикой сложнее выполнить установленную норму.

В 2018 году страны НАТО потратили на оборону в общей сложности около $1 трлн. Почти 70% этой суммы приходится на США, которые тратят на оборону 3,39% своего ВВП, говорится в отчете генсека.

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