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Конфликт между верующими ПЦУ и УПЦ МП: полиция взяла под охрану храм в Винницкой области


фото: vn.npu.gov.ua
Полиция будет круглосуточно нести дежурство возле храма в селе Лука-Мелешковская Винницкой области из-за конфликта между верующими ПЦУ и УПЦ МП

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

16 марта у церкви возник конфликт и потасовка между верующими - часть из них не давала другим зайти внутрь храма для проведения богослужения.

Для прекращения конфликта и предупреждения его дальнейшего силового развертывания к несению службы были привлечены полицейские полиции особого назначения, групп реагирования патрульной полиции.

В полицию поступил ряд жалоб и заявлений от граждан о совершении в отношении них правонарушений. Для обеспечения правопорядка полицейские будут нести службу возле храма в круглосуточном режиме.

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