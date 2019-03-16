Конфликт между верующими ПЦУ и УПЦ МП: полиция взяла под охрану храм в Винницкой области

16 марта, 2019, 21:37

Полиция будет круглосуточно нести дежурство возле храма в селе Лука-Мелешковская Винницкой области из-за конфликта между верующими ПЦУ и УПЦ МП

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

16 марта у церкви возник конфликт и потасовка между верующими - часть из них не давала другим зайти внутрь храма для проведения богослужения.

Для прекращения конфликта и предупреждения его дальнейшего силового развертывания к несению службы были привлечены полицейские полиции особого назначения, групп реагирования патрульной полиции.

В полицию поступил ряд жалоб и заявлений от граждан о совершении в отношении них правонарушений. Для обеспечения правопорядка полицейские будут нести службу возле храма в круглосуточном режиме.