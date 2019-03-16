На Буковине верующие разных конфессий устроили потасовку возле храма, пришлось вмешаться полиции
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Утром 16 марта в храм в селе Товтры пришли на богослужение сразу две церковные общины. Во время собрания между представителями различных конфессий возникло недоразумение.
Получив сообщение об инциденте на территории церкви, на место происшествия сразу выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Заставнивского отделения полиции. Правоохранители разделили представителей различных религиозных общин и локализовали инцидент.
Полицейские провели с прихожанами профилактические беседы, отметили недопустимость правонарушений на религиозной почве и разъяснили ответственность за нарушение действующего законодательства.
В полицию поступило несколько обращений граждан, связанных с проведением собрания прихожан. Сейчас работники Заставнивского отделения полиции проверяют полученную информацию.
- 10 марта, несмотря на "десанты батюшек" и спортсменов община на Волыни перешла из Московского патриархата в ПЦУ.
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