//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Буковине верующие разных конфессий устроили потасовку возле храма, пришлось вмешаться полиции


фото: cv.npu.gov.ua
В Черновицкой области полицейским пришлось вмешаться в конфликт представителей различных религиозных конфессий из-за богослужений в одном храме

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Утром 16 марта в храм в селе Товтры пришли на богослужение сразу две церковные общины. Во время собрания между представителями различных конфессий возникло недоразумение.

Получив сообщение об инциденте на территории церкви, на место происшествия сразу выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Заставнивского отделения полиции. Правоохранители разделили представителей различных религиозных общин и локализовали инцидент.

Полицейские провели с прихожанами профилактические беседы, отметили недопустимость правонарушений на религиозной почве и разъяснили ответственность за нарушение действующего законодательства.

В полицию поступило несколько обращений граждан, связанных с проведением собрания прихожан. Сейчас работники Заставнивского отделения полиции проверяют полученную информацию.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 марта, 2019 суббота

больше новостей

16 марта, 2019 суббота

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать