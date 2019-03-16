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Аксенов признался, что оккупацией Крыма руководил лично Путин


фото: krymr.com
Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что захват полуострова произошел под личным руководством президента России Владимира Путина

Об этом Аксенов заявил во время праздничных мероприятий в честь пятой годовщины аннексии Крыма, сообщает "Громадське".

"Уверен, что все это произошло, конечно, благодаря воле крымчан, мужеству крымчан, тех, кто в 2014 году сделал свой исторический выбор, при поддержке всех граждан РФ, при поддержке всех органов власти РФ - законодательной, исполнительной - и, конечно, под руководством нашего президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина. На самом деле это была уникальная операция. Все произошло настолько быстро, дерзко и нагло, что наши оппоненты не успели оппомниться", - сказал Аксенов.

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