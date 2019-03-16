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16 марта на фронте: погиб один украинский военный


фото: depo.ua
Вследствие обстрелов российских оккупационных войск на фронте погиб один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток противник два раза обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, дважды применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Хутор Вольный. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются.

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