//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

15 марта на фронте: уничтожено два оккупанта

иллюстративное
фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua
15 марта 2019 года российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. При этом из вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, огонь открывался трижды

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 16 марта, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Противник обстреливал украинские войска из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия вблизи следующих населенных пунктов:

Новоселовка Вторая;

Широкино;

Крымское;

Новозвановка;

Станица Луганская.

"Потерь среди наших защитников нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", - отмечают в Минобороны.

По данным разведки, 15 марта двух оккупантов были уничтожены.

С начала текущих суток обстрелов позиций защитников Украины не зафиксировано.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 марта, 2019 суббота

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

16 марта, 2019 суббота

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать