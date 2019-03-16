15 марта на фронте: уничтожено два оккупанта

16 марта, 2019, 07:21

15 марта 2019 года российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. При этом из вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, огонь открывался трижды

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 16 марта, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Противник обстреливал украинские войска из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия вблизи следующих населенных пунктов:

Новоселовка Вторая;

Широкино;

Крымское;

Новозвановка;

Станица Луганская.

"Потерь среди наших защитников нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", - отмечают в Минобороны.

По данным разведки, 15 марта двух оккупантов были уничтожены.

С начала текущих суток обстрелов позиций защитников Украины не зафиксировано.