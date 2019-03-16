15 марта на фронте: уничтожено два оккупанта
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 16 марта, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Противник обстреливал украинские войска из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия вблизи следующих населенных пунктов:
Новоселовка Вторая;
Широкино;
Крымское;
Новозвановка;
Станица Луганская.
"Потерь среди наших защитников нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", - отмечают в Минобороны.
По данным разведки, 15 марта двух оккупантов были уничтожены.
С начала текущих суток обстрелов позиций защитников Украины не зафиксировано.
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