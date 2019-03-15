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Из-за обвала школы в Нигерии погибли десятки людей


фото: REUTERS
В Нигерии в результате обрушения здания школы в бывшей столице Лагосе погибли 20 человек

Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

Так, по данным комиссара Джида Идриса, еще 45 человек были госпитализированы. При этом он не уточнил, сколько детей было среди погибших, но отметил, что десять детей и четверо взрослых все еще получают медицинскую помощь.

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