Из-за обвала школы в Нигерии погибли десятки людей
15 марта, 2019, 17:19
В Нигерии в результате обрушения здания школы в бывшей столице Лагосе погибли 20 человек
Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина.
Так, по данным комиссара Джида Идриса, еще 45 человек были госпитализированы. При этом он не уточнил, сколько детей было среди погибших, но отметил, что десять детей и четверо взрослых все еще получают медицинскую помощь.
- Ранее сообщалось, что в Нигерии при обрушении здания со школой под завалами могли оказаться более ста человек.
- В результате обрушения школы в Нигерии есть погибшие, были спасены около 25 человек.
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