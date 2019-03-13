Обвал школы в Нигерии, есть погибшие дети
13 марта, 2019, 18:09
В результате обрушения школы в Нигерии есть погибшие, были спасены около 25 человек
Об этом сказал губернатор штата Лагос Акинвунми Амбод, сообщает Reuters, передает РБК-Украина.
По его словам, были спасены около 25 человек, из которых некоторые уже погибли. При этом Амбод не уточнил количество жертв.
"Мы спасли около 25 человек, некоторые уже погибли", - рассказал он.
Представитель полиции сообщил изданию The Guardian, что жертвами обрушения стали пять учеников.
- Ранее сообщалось, что в Нигерии при обрушении здания со школой под завалами могли оказаться более ста человек.
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