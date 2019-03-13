Обвал школы в Нигерии, есть погибшие дети

13 марта, 2019, 18:09

В результате обрушения школы в Нигерии есть погибшие, были спасены около 25 человек

Об этом сказал губернатор штата Лагос Акинвунми Амбод, сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

По его словам, были спасены около 25 человек, из которых некоторые уже погибли. При этом Амбод не уточнил количество жертв.

"Мы спасли около 25 человек, некоторые уже погибли", - рассказал он.

Представитель полиции сообщил изданию The Guardian, что жертвами обрушения стали пять учеников.