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Обвал школы в Нигерии, есть погибшие дети

В результате обрушения школы в Нигерии есть погибшие, были спасены около 25 человек

Об этом сказал губернатор штата Лагос Акинвунми Амбод, сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

По его словам, были спасены около 25 человек, из которых некоторые уже погибли. При этом Амбод не уточнил количество жертв.

"Мы спасли около 25 человек, некоторые уже погибли", - рассказал он.

Представитель полиции сообщил изданию The Guardian, что жертвами обрушения стали пять учеников.

 
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