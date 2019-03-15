Инженеры создали "когти" для дронов. Зачем они

15 марта, 2019, 11:12

Инженеры из Йельского университета создали когти для дронов - систему крепления, которая позволит беспилотникам цепляться за ветки и другие предметы подобно птицам и летучим мышам

Как пишет Tech Crunch , это позволит устройствам хранить заряд батареи и выполнять задания без посадки на землю дольше.

При создании крепления ученые вдохновлялись когтями птиц, которые позволяют им закрепляться или висеть практически на любой поверхности. Устройство представляет собой несколько загнутых ножек на шарнирах, а также одно небольшое крепление.

При поиске места для посадки беспилотник сканирует пространство вблизи с помощью лидара. Обнаружив подходящую поверхность, система сравнивает ее с изображениями наиболее подходящих поверхностей из библиотеки.

"Мы разработали модульную конструкцию шасси для беспилотных летательных аппаратов с вращающимся крылом, состоящую из активированного модуля захвата и набора контактных модулей, установленных на изогнутых ножках. Эта модульность существенно расширила диапазон возможных конструкций, которые можно использовать для отдыха, по сравнению с птичьими когтями ", - говорится в сообщении.