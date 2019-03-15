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В Минрегионе хотят проектировать "зеленые пути" для трамваев


фото: fototelegraf
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ предлагает проектировать в Украине так называемые "зеленые пути" (green tram tracks) - насаждения на путях движения трамваев

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Зеленые пути" будут улучшать экологическое состояние городов и препятствовать заезду на них автомобилей, считают в министерстве. Соответствующие нормы ГСН уже разрабатывают.

"До сих пор у нас есть такие умники, которые не пренебрегают возможностью прокатиться трамвайными путями, не задумываясь о том, какие опасные последствия может иметь такая езда. В Европе уже давно придумали способ, как с этим бороться ... Это "зеленые пути" трамваев. То есть, когда пути трамвайного движения озеленены как клумбы. Имеет очень красивый вид и несет только пользу для городов. И глаз рядовых граждан радуется этой зелени", - комментирует Парцхаладзе.

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