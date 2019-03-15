В Минрегионе хотят проектировать "зеленые пути" для трамваев
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.
"Зеленые пути" будут улучшать экологическое состояние городов и препятствовать заезду на них автомобилей, считают в министерстве. Соответствующие нормы ГСН уже разрабатывают.
"До сих пор у нас есть такие умники, которые не пренебрегают возможностью прокатиться трамвайными путями, не задумываясь о том, какие опасные последствия может иметь такая езда. В Европе уже давно придумали способ, как с этим бороться ... Это "зеленые пути" трамваев. То есть, когда пути трамвайного движения озеленены как клумбы. Имеет очень красивый вид и несет только пользу для городов. И глаз рядовых граждан радуется этой зелени", - комментирует Парцхаладзе.
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Напомним, ранее в Минрегионе предложили разрешить в квартирах с двумя и более комнатами проектировать кухни, которые не отделены от других помещений стенами - так называемые кухни-ниши.
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Также планируется обязать застройщиков возводить новые и реконструированные дома с классом энергоэффективности не ниже "С"
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А перед этим правительство отменило разрешения на утепление жилых домов.
- В Минрегионе также предлагают увеличить пропорцию женских туалетов в общественных заведениях, чтобы женщины не стояли в очереди. А площадь мужских - оставить без изменений.
- Также Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ работает над новыми строительными нормами, которыми предлагается разрешить размещать парковки на крышах зданий, кроме сооружений социальной сферы.
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