Суд в Киеве арестовал гражданина США за организацию наркокартеля

15 марта, 2019, 15:29

Суд применил экстрадиционный арест на 40 суток к гражданину США, который организовал наркокартель с использованием мессенджеров и социальных сетей

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киева.

Отмечается, что мужчина находился в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотиков с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей.

34-летнего мужчину задержали 12 марта 2019 года в Киеве сотрудники СБУ. Одновременно с этим в Государстве Израиль провели масштабную спецоперацию по разоблачению и задержанию других участников наркокартеля.

По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки. В синдикат входило более 13 000 человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.