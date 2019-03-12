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СБУ задержала израильского главу наркокартеля, действовавшего по всему миру


фото: ssu.gov.ua
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ совместно с полицией Израиля блокировали деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети интернет-торговли наркотиками

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В 2017 году гражданин Израиля в одном из мессенджеров создал канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. За несколько лет нелегальный бизнес расширился и такие площадки начали функционировать в других соцсетях.

По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки. В синдикат входило более тринадцати тысяч человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

12 марта на основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали главу наркокартеля в Киеве, куда он прибыл для налаживания связей с представителями местных криминальных кругов. Сейчас иностранец передан сотрудникам Национальной полиции для организации его экстрадиции.

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