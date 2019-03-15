SkyUp запускает рейсы из Одессы в Италию и Испанию

15 марта, 2019, 20:49

Украинская авиакомпания SkyUp намерена в мае-июне запустить четыре регулярных рейса из Одессы в Римини (Италия), Барселону (Испания), Кутаиси (Грузия) и Ереван (Армения)

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Рейс Киев - Римини (Италия) будет выполняться со 2 июня по воскресеньям; Одесса - Барселона (Испания) будет выполняться с 25 мая дважды в неделю - по средам и субботам; Одесса - Кутаиси (Грузия) будет выполняться с 4 июня дважды в неделю - по вторникам и пятницам; Одесса - Ереван (Армения) будет выполняться с 17 мая дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

По данным пресс-службы, стоимость билета в одну сторону из Одессы в Римини составит от 2239 грн (без багажа), из Одессы в Барселону - от 2507 грн (без багажа), из Одессы в Кутаиси - от 1757 грн (без багажа), из Одессы в Ереван - от 1785 грн (без багажа).

Также сообщается, что авиаперевозчик будет выполнять из Одессы чартерные рейсы в Тиват (Черногория) - один раз в неделю, в Анталию (Турция) - дважды в неделю, Шарм-эль-Шейх (Египет) - три раза в неделю.

Кроме этого, SkyUp на период летней навигации планирует увеличить частоту полетов по маршруту Одесса - Киев до трех раз в неделю и Одесса - Харьков - до двух раз в неделю.

Таким образом, общее количество рейсов, которые будет выполнять авиакомпания SkyUp Airlines из аэропорта Одессы, возрастет до 18 в неделю.