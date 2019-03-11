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Лоукостер SkyUp запускает рейсы в Болгарию и Армению

Украинская авиакомпания SkyUp запускает рейсы из Киева в Ереван (Армения), Варну и Бургас (Болгария)

Об этом сообщила пресс-службы авиаперевозчика в Facebook.

"Мы открываем продажу билетов на новые направления SkyUp Airlines из столицы", - говорится в сообщении.

С 11 марта открывается продажа билетов на рейсы Киев - Ереван с вылетом из аэропорта Борисполь (терминал F), а начало полетной программы стартует с 17 мая 2019 года.

Рейсы будут проходить два раза в неделю, в частности, по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в один конец от 1829 грн (без багажа).

Рейс Киев - Варна аэропорта Борисполь (терминал F) запускают с 14 июня 2019 года. Рейсы планируются пятницам, стоимость билета в один конец от 1325 грн (без багажа).

Из Киева, в частности, из аэропорта Борисполь (терминал F) до Бургаса начнутся с 31 мая 2019 года. Частота рейсов составит 2-3 раза в неделю, а стоимость билета в один конец от 1325 грн (без багажа).

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