Российских наблюдателей из ОБСЕ не пустят на выборы, - Климкин
15 марта, 2019, 20:02
Наблюдателей от России, которые есть в предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ списке, не зарегистрируют на выборы президента Украины
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".
"Я считаю, что этот вопрос решен. Для этого есть политическое, юридическое и моральное основание. К тому же Верховная Рада приняла соответствующий закон, потому российских наблюдателей здесь не будет", - сказал министр.
- Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который не позволит гражданам государства-оккупанта быть наблюдателями на выборах в Украине.
- Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 россиян в состав миссии краткосрочных наблюдателей на выборы президента Украины 2019.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-