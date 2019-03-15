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Российских наблюдателей из ОБСЕ не пустят на выборы, - Климкин

Наблюдателей от России, которые есть в предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ списке, не зарегистрируют на выборы президента Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что этот вопрос решен. Для этого есть политическое, юридическое и моральное основание. К тому же Верховная Рада приняла соответствующий закон, потому российских наблюдателей здесь не будет", - сказал министр.

  • Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который не позволит гражданам государства-оккупанта быть наблюдателями на выборах в Украине.
  • Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 россиян в состав миссии краткосрочных наблюдателей на выборы президента Украины 2019.
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