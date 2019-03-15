Российских наблюдателей из ОБСЕ не пустят на выборы, - Климкин

15 марта, 2019, 20:02

Наблюдателей от России, которые есть в предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ списке, не зарегистрируют на выборы президента Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что этот вопрос решен. Для этого есть политическое, юридическое и моральное основание. К тому же Верховная Рада приняла соответствующий закон, потому российских наблюдателей здесь не будет", - сказал министр.