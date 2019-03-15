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Наблюдателями на выборы в Украине таки попали 24 россиянина, - росЗМИ

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 россиян в состав миссии краткосрочных наблюдателей на выборы президента Украины 2019

Об этом сообщил пресс-секретарь бюро Томас Раймер, передают российские СМИ.

"БДИПЧ только что направил в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами в Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных с Российской Федерацией в качестве наблюдателей", - отметил Раймер.

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