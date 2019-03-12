Нацкомиссия начала проверки в восьми облгазах

12 марта, 2019, 12:15

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) начала одновременные проверки восьми операторов газораспределительных сетей

Об этом глава НКРЭКП Оксана Кривенко сообщила на cвоий странице в Facebook.

"О доначислении в платежки потребителей природного газа. Мы уже вчера одновременно начали плановые и внеплановые проверки деятельности 6 операторов газораспределительных сетей, - это Винницагаз, Волыньгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Харьковгаз, Черниговгаз. Сегодня стартовала проверка Закарпатьегаз и Хмельницкгаз", - написала Кривенко.

Таким образом комиссия запустила флешмоб #Марафонпроверок, который продлится до середины апреля, добавила НКРЭКП. Результаты будут публично обнародованы и обсуждены.

Максимальная санкция в случае выявления нарушений - штраф в 850 тыс. гривень.

НКРЭКП планирует осуществить проверки ПАО "Винницагаз", ОАО "Волыньгаз", ОАО "Днепрогаз", ПАО "Днепропетровскгаз", ПАО "Житомиргаз", ОАО "Закарпатгаз", ОАО "Запорожгаз", ПАО "Житомиргаз", ПАО "Киевоблгаз", ПАО "Криворожгаз", ОАО "Львовгаз", ОАО "Николаевгаз", ПАО "Ривнегаз", ПАО "Сумыгаз", ОАО "Тысменицагаз", ПАО "Харьковгаз", ОАО "Харьковгоргаз", ОАО "Хмельницкгаз", ОАО "Черновцыгаз", ОАО "Черниговгаз".

Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.