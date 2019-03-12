Нацкомиссия начала проверки в восьми облгазах
Об этом глава НКРЭКП Оксана Кривенко сообщила на cвоий странице в Facebook.
"О доначислении в платежки потребителей природного газа. Мы уже вчера одновременно начали плановые и внеплановые проверки деятельности 6 операторов газораспределительных сетей, - это Винницагаз, Волыньгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Харьковгаз, Черниговгаз. Сегодня стартовала проверка Закарпатьегаз и Хмельницкгаз", - написала Кривенко.
Таким образом комиссия запустила флешмоб #Марафонпроверок, который продлится до середины апреля, добавила НКРЭКП. Результаты будут публично обнародованы и обсуждены.
Максимальная санкция в случае выявления нарушений - штраф в 850 тыс. гривень.
НКРЭКП планирует осуществить проверки ПАО "Винницагаз", ОАО "Волыньгаз", ОАО "Днепрогаз", ПАО "Днепропетровскгаз", ПАО "Житомиргаз", ОАО "Закарпатгаз", ОАО "Запорожгаз", ПАО "Житомиргаз", ПАО "Киевоблгаз", ПАО "Криворожгаз", ОАО "Львовгаз", ОАО "Николаевгаз", ПАО "Ривнегаз", ПАО "Сумыгаз", ОАО "Тысменицагаз", ПАО "Харьковгаз", ОАО "Харьковгоргаз", ОАО "Хмельницкгаз", ОАО "Черновцыгаз", ОАО "Черниговгаз".
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Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.
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Платежки за газ оформляли с пересчетом за 30 месяцев после отмены Кассационным админсудом Верховного суда установленных правительством в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчиков.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия детально проверит все облгазы страны из-за мошенничества с платежами и посоветовал платить только за фактически потребленный газ и не более 8,55 грн за кубометр.
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Ранее "Нафтогаз" обвинил Министерство топлива и энергетики в том, что при повышении цен на газ на 23% счета части потребителей выросли в 3 раза из-за завышения норм потребления газа без счетчиков. После проигранного суда Минэнерго умышленно затягивало с подготовкой нового постановления, считают в "Нафтогазе".
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После этого Кабинет министров Украины принял решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа.
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