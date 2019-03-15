//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Азовские" санкции против 8 россиян являются лишь началом, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Введены Евросоюзом санкции против 8 граждан РФ за нападение на украинском корабле в районе Керченского пролива могут быть расширены и усилены

Об этом заявил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Совет ЕС одобрил продление большого пакета санкций против более 160 физических и около 50 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности и независимости Украины, а также начало "азовского" пакета санкций в отношении России за акт вооруженной агрессии в акватории Черного моря и грубое нарушение свободы судоходства в Керченском проливе. Этот первый перечень фамилий является лишь началом, и если Россия продолжит нападать на украинские корабли, препятствовать свободе судоходства и блокировать украинское Приазовье, санкции будут расширены и усилены", - написал Порошенко.

Президент Украины также отметил постоянный контакт с союзниками по усилению ответственности России за агрессию против Украины и анонсировал "новые победы на санкционном фронте".

  • Напомним, 15 марта ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против РФ за аннексию Крыма и войну на Донбассе, а также ввел санкции против 8 россиян, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

15 марта, 2019 пятница

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать