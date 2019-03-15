"Азовские" санкции против 8 россиян являются лишь началом, - Порошенко
Об этом заявил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.
"Совет ЕС одобрил продление большого пакета санкций против более 160 физических и около 50 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности и независимости Украины, а также начало "азовского" пакета санкций в отношении России за акт вооруженной агрессии в акватории Черного моря и грубое нарушение свободы судоходства в Керченском проливе. Этот первый перечень фамилий является лишь началом, и если Россия продолжит нападать на украинские корабли, препятствовать свободе судоходства и блокировать украинское Приазовье, санкции будут расширены и усилены", - написал Порошенко.
Президент Украины также отметил постоянный контакт с союзниками по усилению ответственности России за агрессию против Украины и анонсировал "новые победы на санкционном фронте".
- Напомним, 15 марта ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против РФ за аннексию Крыма и войну на Донбассе, а также ввел санкции против 8 россиян, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.
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