"Азовские" санкции против 8 россиян являются лишь началом, - Порошенко

15 марта, 2019, 11:04

Введены Евросоюзом санкции против 8 граждан РФ за нападение на украинском корабле в районе Керченского пролива могут быть расширены и усилены

Об этом заявил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Совет ЕС одобрил продление большого пакета санкций против более 160 физических и около 50 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности и независимости Украины, а также начало "азовского" пакета санкций в отношении России за акт вооруженной агрессии в акватории Черного моря и грубое нарушение свободы судоходства в Керченском проливе. Этот первый перечень фамилий является лишь началом, и если Россия продолжит нападать на украинские корабли, препятствовать свободе судоходства и блокировать украинское Приазовье, санкции будут расширены и усилены", - написал Порошенко.

Президент Украины также отметил постоянный контакт с союзниками по усилению ответственности России за агрессию против Украины и анонсировал "новые победы на санкционном фронте".