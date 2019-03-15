Окружные избиркомы сами закупят боксы для перевозки документов, - ЦИК

15 марта, 2019, 16:11

Окружные избирательные комиссии самостоятельно закупят архивные боксы, тендер на которые не состоялся

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, сообщает УНИАН.

Он уточнил, что речь идет о боксах для перевозки документов участковых избирательных комиссий, а не бюллетеней.

Всего ЦИК провела 28 тендеров на закупку товаров и услуг, для того чтобы выборы были проведены должным образом, а два тендера не произошло, подчеркнул Радченко.

Радченко отметил, что один из тендеров, который не состоялся, - это тендер на закупку архивных боксов. Он отметил, что перевозить в этих боксах должны документы участковых избирательных комиссий: списки избирателей, протокольные решения участковой комиссии и другие, а не бюллетени.

"Поскольку тендер не проведен, ЦИК обратилась с письмом к окружным избирательным комиссиям и они сами закупят архивные боксы в количестве два бокса на маленький и средний участок и по три - на большой. В случае, если средств не хватает, ОИК внесут изменения в свои сметы, а ЦИК их утвердит ", - подчеркнул заместитель главы ЦИК.

Он также в очередной раз отметил, что система закупок не адаптирована под быстротечность и сроки избирательного процесса, поэтому без изменений законодательства ее использование на будущих выборах будет очень проблематичным.