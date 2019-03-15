Окружные избиркомы сами закупят боксы для перевозки документов, - ЦИК
Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, сообщает УНИАН.
Он уточнил, что речь идет о боксах для перевозки документов участковых избирательных комиссий, а не бюллетеней.
Всего ЦИК провела 28 тендеров на закупку товаров и услуг, для того чтобы выборы были проведены должным образом, а два тендера не произошло, подчеркнул Радченко.
Радченко отметил, что один из тендеров, который не состоялся, - это тендер на закупку архивных боксов. Он отметил, что перевозить в этих боксах должны документы участковых избирательных комиссий: списки избирателей, протокольные решения участковой комиссии и другие, а не бюллетени.
"Поскольку тендер не проведен, ЦИК обратилась с письмом к окружным избирательным комиссиям и они сами закупят архивные боксы в количестве два бокса на маленький и средний участок и по три - на большой. В случае, если средств не хватает, ОИК внесут изменения в свои сметы, а ЦИК их утвердит ", - подчеркнул заместитель главы ЦИК.
Он также в очередной раз отметил, что система закупок не адаптирована под быстротечность и сроки избирательного процесса, поэтому без изменений законодательства ее использование на будущих выборах будет очень проблематичным.
- Напомним, 7 марта в Центризбиркоме заявили, что главы участковых избирательных комиссий будут транспортировать избирательную документацию, в том числе бюллетени, "подручными средствами, часто не предназначенными для этого". Это произошло, потому что ЦИК не смогла вовремя провести тендер и закупить специальные картонные коробки - архивные боксы.
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