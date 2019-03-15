//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Окружные избиркомы сами закупят боксы для перевозки документов, - ЦИК


фото: express-service
Окружные избирательные комиссии самостоятельно закупят архивные боксы, тендер на которые не состоялся

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, сообщает УНИАН.

Он уточнил, что речь идет о боксах для перевозки документов участковых избирательных комиссий, а не бюллетеней.

Всего ЦИК провела 28 тендеров на закупку товаров и услуг, для того чтобы выборы были проведены должным образом, а два тендера не произошло, подчеркнул Радченко.

Радченко отметил, что один из тендеров, который не состоялся, - это тендер на закупку архивных боксов. Он отметил, что перевозить в этих боксах должны документы участковых избирательных комиссий: списки избирателей, протокольные решения участковой комиссии и другие, а не бюллетени.

"Поскольку тендер не проведен, ЦИК обратилась с письмом к окружным избирательным комиссиям и они сами закупят архивные боксы в количестве два бокса на маленький и средний участок и по три - на большой. В случае, если средств не хватает, ОИК внесут изменения в свои сметы, а ЦИК их утвердит ", - подчеркнул заместитель главы ЦИК.

Он также в очередной раз отметил, что система закупок не адаптирована под быстротечность и сроки избирательного процесса, поэтому без изменений законодательства ее использование на будущих выборах будет очень проблематичным.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

15 марта, 2019 пятница

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать