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ЦИК: бюллетени будут перевозить "подручными средствами" из-за отсутствия боксов


фото: barometr.info
Главы участковых избирательных комиссий будут транспортировать избирательную документацию, в том числе бюллетени, "подручными средствами, часто не предназначенными для этого"

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Это произошло, потому что ЦИК не смогла вовремя провести тендер и закупить специальные картонные коробки - архивные боксы.

"К 9:00 24 февраля 2019 года в тендерный комитет ЦИК было подано только два тендерных предложения с неполным комплектом документов. Поэтому 5 марта 2019 года тендерный комитет был вынужден отклонить эти предложения как такие, которые не соответствуют условиям тендерной документации", - отметили в Центризбиркоме.

Новый тендер провести уже не успеют, сообщают в комиссии.

В ЦИК отмечают, вопрос, каким образом и в чем будут доставляться избирательные бюллетени и другая документация в ОИК, остался открытым.

"Все субъекты избирательного процесса, особенно официальные наблюдатели должны быть готовыми к тому, что главы и члены участковых избирательных комиссий будут вынуждены доставлять избирательную документацию в подручных средствах, часто не предназначенных для этого", - отмечает ЦИК.

 

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