ЦИК: бюллетени будут перевозить "подручными средствами" из-за отсутствия боксов
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
Это произошло, потому что ЦИК не смогла вовремя провести тендер и закупить специальные картонные коробки - архивные боксы.
"К 9:00 24 февраля 2019 года в тендерный комитет ЦИК было подано только два тендерных предложения с неполным комплектом документов. Поэтому 5 марта 2019 года тендерный комитет был вынужден отклонить эти предложения как такие, которые не соответствуют условиям тендерной документации", - отметили в Центризбиркоме.
Новый тендер провести уже не успеют, сообщают в комиссии.
В ЦИК отмечают, вопрос, каким образом и в чем будут доставляться избирательные бюллетени и другая документация в ОИК, остался открытым.
"Все субъекты избирательного процесса, особенно официальные наблюдатели должны быть готовыми к тому, что главы и члены участковых избирательных комиссий будут вынуждены доставлять избирательную документацию в подручных средствах, часто не предназначенных для этого", - отмечает ЦИК.
- Напомним, в феврале глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что бюджет выборов президента составляет 2,3 млрд грн.
- Ранее сообщалось, что из-за сверхбольших количество кандидатов ЦИК может зарегистрировать более 1 млн представителей кандидатов в участковых избирательных комиссиях.
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