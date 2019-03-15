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НАПК предупредило о рассылке фейковых анкет субъектам декларирования

В НАПК поступила информация о рассылке неизвестными лицами анкет опроса от их имени

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

От имени Национального агентства по предотвращению коррупции неизвестные рассылают субъектам декларирования анкеты опросов, говорится в сообщении.

"Национальное агентство не рассылает подобные анкеты и рекомендует субъектам декларирования такие письма не открывать", - отмечает пресс-служба ведомства.

В НАПК также отметили, что все письма, которые они рассылают, приходят субъектам декларирования исключительно с официального домена nazk.gov.ua.

 

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