НАПК предупредило о рассылке фейковых анкет субъектам декларирования
15 марта, 2019, 21:02
В НАПК поступила информация о рассылке неизвестными лицами анкет опроса от их имени
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
От имени Национального агентства по предотвращению коррупции неизвестные рассылают субъектам декларирования анкеты опросов, говорится в сообщении.
"Национальное агентство не рассылает подобные анкеты и рекомендует субъектам декларирования такие письма не открывать", - отмечает пресс-служба ведомства.
В НАПК также отметили, что все письма, которые они рассылают, приходят субъектам декларирования исключительно с официального домена nazk.gov.ua.
- Напомним, 12 марта СБУ сообщила, что российский генштаб создал группу "Сапфир", которая распространяла в соцсетях 12 тыс. фейков о службе в украинской армии, "импичменте президента" и Томосе об автокефалии.
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