Группа "Сапфир" с подачи разведки РФ создала 12 тысяч фейков о ВСУ, украинской власти и Томосе, - СБУ

12 марта, 2019, 20:27

Российский генштаб создал группу "Сапфир", которая распространяла в соцсетях 12 тысяч фейков о службе в украинской армии, "импичменте президента" и Томосе об автокефалии

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что группу создали во временно оккупированном Луганске и в ее состав входило 15 членов "народной милиции ЛНР". Группа действовала через специально созданные аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Mail.ru.

Группа распространяли в сети фейки. В частности фейковый приказ Министерства обороны Украины о якобы приостановлении начисления всех дополнительных выплат военнослужащим ВСУ.

Агитаторы также размещали в соцсетях фейковые призывы к антиправительственным акциям, направленныхм на борьбу с коррупцией и импичменту президента Украины, в том числе накануне выборов.

"Сапфир" также распространял материалы о невозможности предоставления Украине Томоса об автокефалии.

Злоумышленники рассылали листовки и СМС-сообщения с провокациями украинским военным.

"По замыслу кураторов это должно было привести к снижению морально-психологического состояния украинских военнослужащих, находящихся на линии соприкосновения, и их запугиванию", - рассказали в СБУ.

По факту деятельности группы "Сапфир" четырем объявили о подозрении и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

У членов группировки "Сапфир" провели ряд обысков, в ходе которых изъята символика Российской Федерации. У задержанных изъяли более 20 устройств для связи, инженерные защитные сооружения, более 27 карт украинских и российских операторов.

Сейчас деятельность группировки локализован.а Однако главарь группировки - Александр Сазонов находится на оккупированной территории, поэтому не задержан.