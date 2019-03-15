American Airlines прекращает полеты в Венесуэлу

15 марта, 2019, 20:08

По соображениям безопасности американская авиалиния временно прекращает полеты в Венесуэлу

Об этом сообщает The New York Times.

Поздно вечером в четверг, 14 марта, президент Ассоциации пилотов приказал пилотам отказаться от выполнения задач в Венесуэле.

Авиакомпания заявила в пятницу, 15 марта, что временно приостановила полеты и не будет выполнять рейсы в страны, которые она не считает безопасными.

Компания "American Airlines" была последним крупным американским перевозчиком, который летал в "неспокойную страну", в частности в Каракас и Маракайбо из Майами.

Напомним, что все дипломаты США выехали из Венесуэлы.