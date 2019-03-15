American Airlines прекращает полеты в Венесуэлу
15 марта, 2019, 20:08
По соображениям безопасности американская авиалиния временно прекращает полеты в Венесуэлу
Об этом сообщает The New York Times.
Поздно вечером в четверг, 14 марта, президент Ассоциации пилотов приказал пилотам отказаться от выполнения задач в Венесуэле.
Авиакомпания заявила в пятницу, 15 марта, что временно приостановила полеты и не будет выполнять рейсы в страны, которые она не считает безопасными.
Компания "American Airlines" была последним крупным американским перевозчиком, который летал в "неспокойную страну", в частности в Каракас и Маракайбо из Майами.
Напомним, что все дипломаты США выехали из Венесуэлы.
- Президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз, а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
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