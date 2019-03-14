Все дипломаты США выехали из Венесуэлы

14 марта, 2019, 21:30

Весь персонал американских дипучреждений в четверг покинул Венесуэлу из-за опасности для их жизни

Об этом сказал государственный секретарь США Майкл Помпео, передает Укринформ .

"Сегодня все американские дипломаты, остававшиеся в Венесуэле, уехали из страны", - говорится в официальном сообщении.

Как подчеркнул по этому поводу госсекретарь США, это тяжелый момент для них.

"Они посвятили себя в полной мере нашей миссии в поддержку устремлений венесуэльского народа жить в демократии и строить лучшее будущее для своих семей. Теперь американские дипломаты продолжат эту миссию из других мест, где они и дальше будут помогать управлять потоком гуманитарной помощи венесуэльскому народу и поддерживать демократических деятелей, мужественно сопротивляющихся тирании", - отметил Помпео.