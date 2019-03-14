Все дипломаты США выехали из Венесуэлы
14 марта, 2019, 21:30
Весь персонал американских дипучреждений в четверг покинул Венесуэлу из-за опасности для их жизни
Об этом сказал государственный секретарь США Майкл Помпео, передает Укринформ .
"Сегодня все американские дипломаты, остававшиеся в Венесуэле, уехали из страны", - говорится в официальном сообщении.
Как подчеркнул по этому поводу госсекретарь США, это тяжелый момент для них.
"Они посвятили себя в полной мере нашей миссии в поддержку устремлений венесуэльского народа жить в демократии и строить лучшее будущее для своих семей. Теперь американские дипломаты продолжат эту миссию из других мест, где они и дальше будут помогать управлять потоком гуманитарной помощи венесуэльскому народу и поддерживать демократических деятелей, мужественно сопротивляющихся тирании", - отметил Помпео.
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз, а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
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