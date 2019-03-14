Суд арестовал задержанного в Херсоне крымского дезертира-перебежчика
14 марта, 2019, 09:10
В Одессе суд на 2 месяца арестовал задержанного в Херсонской области бывшего украинского военнослужащего, который после аннексии Россией Крыма перешел служить оккупанту в Вооруженные силы РФ
Об этом сообщает Радио Свобода.
Мужчину задержали 11 марта в Херсонской области.
Задержанный 1985 года рождения с 2011 года служил в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, а после 2014 года служил по контракту в российской армии.
Дезертира-перебежчика передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона Украины где ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство). Санкция по этой статье предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-