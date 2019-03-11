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На Херсонщине поймали крымского дезертира-перебежчика

В Херсонской области Нацполиция задержала по подозрению в дезертирстве бывшего украинского военнослужащего, который после аннексии Россией Крыма перешел служить оккупанту в Вооруженные силы РФ

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в АР Крым.

Задержанный 1985 года с 2011 года служил в военно-морских силах Вооруженных сил Украины, а после 2014 года служил по контракту в российской армии.

Дезертира-перебежчика передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона Украины где ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство). Санкция по этой статье предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

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