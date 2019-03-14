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Проверка на полиграфе: Богомолец - не технический кандидат

Кандидат в президенты Ольга Богомолец успешно прошла проверку на "детекторе лжи" в прямом эфире

В частности, правдивыми определены заявления Богомолец о том, что она не является техническим кандидатом и о том, что на ее кампанию не давал деньги ни один из олигархов. Таковы результаты проекта "Экзамен достоинства", обнародованные в социальной сети Facebook.

"Я не получаю средств от олигархов, я никогда не участвовала в хищении государственного имущества, не наживалась на тендерах или государственных закупках, на украинском народе, я не являюсь техническим кандидатом или марионеткой олигархов, я служу народу Украины и я очень счастлива, что сегодня, в День добровольца, могу быть добровольцем, который старается вывести Украину на новый уровень политики", - подытожила результаты тестирования Ольга Богомолец.

Напомним, кандидат в президенты Ольга Богомолец во время проверки на полиграфе в прямом эфире ответила "нет" и на вопрос, имеет ли она отношение к хищению государственных средств и сотрудничает ли она со спецслужбами РФ. Полиграф подтвердил правдивость всех ответов Богомолец Также она заявила, что взнос в 2,5 миллиона гривен для участия в президентских выборах - это личные средства ее семьи, и отметила, что ей известны источники финансирования ее президентской кампании и средства на нее не давал ни один из олигархов.

Отметим, ранее Ольга Богомолец призвала всех кандидатов в президенты пройти детектор лжи и ответить на ряд вопросов, в частности, о разворовывании бюджета и работе на олигархов. Но ни один из кандидатов не ответил на ее призыв.

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