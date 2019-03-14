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Пенсионный фонд назвал средние размеры повышенных пенсий различных категорий


фото: tsn
Пенсионный фонд обнародовал средний размер пенсий для всех категорий после повышения с 1 марта 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.

По данным ПФУ, в на 1 марта получали пенсию:

  • по возрасту - 8 637 505 человек, средний размер составлял 3158 грн (на 1 января - 2648 грн)
  • по инвалидности - 1 308 323 человек, средний размер составлял 2527 грн (на 1 января - 1995 грн)
  • военнослужащие - 554 245 человек, средний размер составлял 4691 грн (на 1 января - 4682 грн)
  • за выслугу лет - 228 930 человек, средний размер составлял 2934грн (на 1 января - 2 477грн)
  • социальные пенсии - 80 650 человек, средний размер составлял 1502 грн (на 1 января - 1500 грн)
  • в связи с потерей кормильца - 584 706 средний размер составлял 2776 грн (на 1 января - 2255 грн).

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Напомним, что с 1 марта началась автоматическая индексация пенсий.

"Средний размер повышения составит 255 грн, а минимальный - 100 грн, поэтому индексация является дифференцированной и неодинаковой для всех", - сказал министр соцполитики Андрей Рева.

  • Пенсионеры с минимальной и ниже минимального размера пенсиями в марте-апреле получат по 2410 грн компенсации индексации за 2015-2016 годы с денег за растаможку "евроблях".

 

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