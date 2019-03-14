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Климпуш-Цинцадзе попросила Венгрию меньше шантажировать Украину

Блокирование Венгрией евроинтеграционных устремлений Украины мешает провести ряд важных встреч

Об этом сказала вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Укринформ .

"Сейчас мы видим, что Венгрия блокирует высокий уровень диалога между Украиной и европейскими партнерами по НАТО, это не позволяет проводить нам ряд официальных встреч. Вместе с тем, мы благодарны всем партнерам в Альянсе, что они находят как устроить эти встречи иным способом - либо вместе с Грузией в официальном формате, либо не в официальном формате. Это свидетельствует о том, насколько Альянс ценит политический диалог с Украиной", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

При этом она отметила, что Украина хотелось бы меньше слышать шантажирующих заявлений со стороны Венгрии, поскольку Украина взяла на себя обязательства выполнить все рекомендации Венецианской комиссии.

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