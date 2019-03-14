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Химическое загрязнение в Крыму ученый предупредил о заболеваниях сердца и печени

Превышение допустимой концентрации в атмосфере химических веществ на севере Крыма - это "огромный риск для здоровья населения"

Об этом заявил старший научный сотрудник экологической лаборатории Днепровского национального университета железнодорожного транспорта Максим Сорока, передают Крим.Реалии.

Он прокомментировал превышение допустимой концентрации в атмосфере химических веществ на севере Крыма.

По его словам, фтористый водород и хлористый водород являются токсичными веществами, поражающими органы дыхания, сердечно-сосудистую систему и систему кроветворения. Специалист отметил, что сначала эти вещества поражают носоглотку, слизистую, могут появиться язвы, набухание, а позже - хронические конъюнктивиты и бронхиты.

"Если люди будут дышать в таких концентрациях долгое время, например, несколько месяцев, то такие вещества при длительном воздействии вызывают серьезные сердечно-сосудистые заболевания, которые могут закончиться дистрофией миокарда, а без сердца кто сможет жить? А фтористый водород очень сильно влияет на органы кроветворения. При его длительном воздействии очень распространены токсические гепатиты. А кто сможет жить без печени?" - подчеркнул Сорока.

Напомним, 12 марта в Крыму зафиксировали новый выброс химических веществ. В воздухе Красноперекопска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлористого водорода.

В Армянске также зафиксировали повышение содержания вредных веществ в воздухе. Содержание оксида углерода превышает ПДК (предельная концентрация) в 1,04 раза, фтористого водорода - в 1,8 раза.

 

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