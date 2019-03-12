В Крыму зафиксировали новый выброс химических веществ

12 марта, 2019, 14:59

В воздухе аннексированного Красноперекопска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлористого водорода

Об этом сообщает "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Зафиксировано превышение ПДК в 4,4 раза. Содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска также превысил ПДК в 1,06 раза.

В Армянске также зафиксировали повышение содержания вредных веществ в воздухе. Содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода - в 1,8 раза.