//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Крыму зафиксировали новый выброс химических веществ


фото: rfe
В воздухе аннексированного Красноперекопска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлористого водорода

Об этом сообщает "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Зафиксировано превышение ПДК в 4,4 раза. Содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска также превысил ПДК в 1,06 раза.

В Армянске также зафиксировали повышение содержания вредных веществ в воздухе. Содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода - в 1,8 раза.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

12 марта, 2019 вторник

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать