В Крыму зафиксировали новый выброс химических веществ
12 марта, 2019, 14:59
В воздухе аннексированного Красноперекопска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлористого водорода
Об этом сообщает "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Зафиксировано превышение ПДК в 4,4 раза. Содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска также превысил ПДК в 1,06 раза.
В Армянске также зафиксировали повышение содержания вредных веществ в воздухе. Содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода - в 1,8 раза.
- Напомним, в ночь на 24 августа 2018 года в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общее недомогание.
- Причиной выпадения вещества оказалось испарения содержания кислотонакопителя, используемого филиалом ООО "Титановые инвестиции".
- 3 сентября пограничники Херсонского отряда обнаружили превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.
- После выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан" в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Жители Армянска, в оккупированном Крыму, пожаловались на новые химические выбросы в атмосферу, связанные с заводом "Крымский Титан".