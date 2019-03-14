//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Гриценко и Добродомов подписали меморандум

Лидер политической партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко и лидер "Народного контроля" Дмитрий Добродомов подписали совместный меморандум

Об этом сообщает пресс-служба Гриценко.

Среди основных принципов, которые в нем прописаны: проведение деолигархизации; эффективная судебная реформа; обеспечение в пределах полномочий президента объективного и неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства; преодоление бедности как главный приоритет социальной политики государства; во внешней политике соблюдение неуклонного курса на вступление Украины в Евросоюз и НАТО, внедрение политики восстановления территориальной целостности Украины, возвращение оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма, говорится в сообщении.

Отмечается, что меморандум содержит ключевые принципы внутренней и внешней политики.

"Внешний курс неизменен. Приложить максимальные усилия для вступления в ЕС и НАТО. Жесткая незыблемая судебная вертикаль, которая защищает права, свободы и собственность. Нулевая толерантность к коррупции", - сказал Гриценко.

Кандидат в президенты добавил, что команды вместе пойдут и на парламентские, и на президентские выборы.

В то же время Добродомов подчеркнул, что сейчас страна оказалась перед угрозами, с которыми может бороться только проукраинский, антикоррупционный президент.

"Первая угроза - второй срок нынешнего президента, погрязшего в коррупционных скандалах. Вторая - представители конкретных олигархов, которые пытаются установить свою полную диктатуру. Третья - опасные объединительные процессы в лагере пророссийских политических сил, которые не скрывают, что хотят вернуть страну в орбиту России ", - подчеркнул Добродомов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать