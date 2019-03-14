Гриценко и Добродомов подписали меморандум
Об этом сообщает пресс-служба Гриценко.
Среди основных принципов, которые в нем прописаны: проведение деолигархизации; эффективная судебная реформа; обеспечение в пределах полномочий президента объективного и неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства; преодоление бедности как главный приоритет социальной политики государства; во внешней политике соблюдение неуклонного курса на вступление Украины в Евросоюз и НАТО, внедрение политики восстановления территориальной целостности Украины, возвращение оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма, говорится в сообщении.
Отмечается, что меморандум содержит ключевые принципы внутренней и внешней политики.
"Внешний курс неизменен. Приложить максимальные усилия для вступления в ЕС и НАТО. Жесткая незыблемая судебная вертикаль, которая защищает права, свободы и собственность. Нулевая толерантность к коррупции", - сказал Гриценко.
Кандидат в президенты добавил, что команды вместе пойдут и на парламентские, и на президентские выборы.
В то же время Добродомов подчеркнул, что сейчас страна оказалась перед угрозами, с которыми может бороться только проукраинский, антикоррупционный президент.
"Первая угроза - второй срок нынешнего президента, погрязшего в коррупционных скандалах. Вторая - представители конкретных олигархов, которые пытаются установить свою полную диктатуру. Третья - опасные объединительные процессы в лагере пророссийских политических сил, которые не скрывают, что хотят вернуть страну в орбиту России ", - подчеркнул Добродомов.
- Напомним, 5 марта 2019 года кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что ведет переговоры с пятью кандидатами для объединения на выборах: с Игорем Смешко, Русланом Кошулинским, Дмитрием Добродомовым, Романом Бессмертным и Виктором Кривенко.
- 7 марта 2019 Дмитрий Добродомов снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко.
- Ранее Сергей Кривенко отказался от участия в президентских выборах.
- Садовый снял свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко.
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