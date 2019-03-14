Бекхэм снова сыграет за "Манчестер Юнайтед"
14 марта, 2019, 16:03
Дэвид Бекхэм и другие легенды "Манчестер Юнайтед" сыграют в благотворительном матче против "Баварии" в честь 20-й годовщины победы английского клуба в Лиге чемпионов
Об этом сообщает МЮ в twitter.
Матч состоится на стадионе "Олд Траффорд" 26 мая. Кроме Бекхэма на поле выйдут другие игроки звездного состава - Батт, Пол Скоулз и нынешний главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер, на счету которого победный гол в финальном матче с "Баварией". Руководить командой будет Алекс Фергюсон.
"Я рад вернуться на" Олд Траффорд ". 1999 год был таким масштабным для нас, поэтому воссоздание этого момента будет действительно особенным. Я не могу дождаться", - сказал Бекхэм.
Beckham, Scholes, Butt and Blomqvist are back as the legendary midfielders join the line up for the Treble Reunion on 26th May- Man Utd Foundation (@MU_Foundation) 14 марта 2019
https://t.co/R0PZhJlUuh # treble99 pic.twitter.com/P3wGGXhTKG
- В начале марта Дэвид Бекхэм стал жертвой розыгрыша перед открытием статуи в его честь в Лос-Анджелесе.
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