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Бекхэм снова сыграет за "Манчестер Юнайтед"


фото: talkSPORT
Дэвид Бекхэм и другие легенды "Манчестер Юнайтед" сыграют в благотворительном матче против "Баварии" в честь 20-й годовщины победы английского клуба в Лиге чемпионов

Об этом сообщает МЮ в twitter.

Матч состоится на стадионе "Олд Траффорд" 26 мая. Кроме Бекхэма на поле выйдут другие игроки звездного состава - Батт, Пол Скоулз и нынешний главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер, на счету которого победный гол в финальном матче с "Баварией". Руководить командой будет Алекс Фергюсон.

"Я рад вернуться на" Олд Траффорд ". 1999 год был таким масштабным для нас, поэтому воссоздание этого момента будет действительно особенным. Я не могу дождаться", - сказал Бекхэм.

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