Бекхэм снова сыграет за "Манчестер Юнайтед"

14 марта, 2019, 16:03

Дэвид Бекхэм и другие легенды "Манчестер Юнайтед" сыграют в благотворительном матче против "Баварии" в честь 20-й годовщины победы английского клуба в Лиге чемпионов

Об этом сообщает МЮ в twitter.

Матч состоится на стадионе "Олд Траффорд" 26 мая. Кроме Бекхэма на поле выйдут другие игроки звездного состава - Батт, Пол Скоулз и нынешний главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер, на счету которого победный гол в финальном матче с "Баварией". Руководить командой будет Алекс Фергюсон.

"Я рад вернуться на" Олд Траффорд ". 1999 год был таким масштабным для нас, поэтому воссоздание этого момента будет действительно особенным. Я не могу дождаться", - сказал Бекхэм.

Beckham, Scholes, Butt and Blomqvist are back as the legendary midfielders join the line up for the Treble Reunion on 26th May



https://t.co/R0PZhJlUuh # treble99 pic.twitter.com/P3wGGXhTKG - Man Utd Foundation (@MU_Foundation) 14 марта 2019