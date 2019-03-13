Мои дети бы заплакали. Бекхэма шокировала уродливая собственная статуя в Лос-Анджелесе

13 марта, 2019, 15:15

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм стал жертвой розыгрыша перед открытием статуи в его честь в Лос-Анджелесе

Об этом сообщает ScoreBat.

2 марта возле стадиона клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" состоялось открытие памятника в честь Дэвида Бекхэма. За несколько дней до торжественного открытия англичанин приехал в город, чтобы утвердить статую. Однако, телеведущий Джеймс Корден заменил статую на более уродливую копию и разыграл бывшего игрока.

Вид статуи шокировал Бекхэма.

"Только посмотрите на глаза и подбородок, моя задница, она же совсем не такая. Только волосы похожи. Это нельзя ставить возле стадиона, приедут мои родители, жена. Хорошо, что мои дети не увидят ее, иначе они бы заплакали. Это позор ", - сказал Бекхэм.

В этот момент погрузчик пытался вывезти статую, но и упала на пол и разбилась. То, что произошло стало одновременно шоком и облегчением для Бекхэма. После этого в помещении появился Корден и Бекхэм понял, что стал жертвой розыгрыша.