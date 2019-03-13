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В Великобритании выпустили новую монету в честь Стивена Хокинга

Королевский монетный двор выпустил памятную монету номиналом 50 пенни в честь физика Стивена Хокинга

На это обратило внимание издание BBC .

На памятной коллекционной монете изображены Стивен Хокинг, черная дыра и формула S = kc ^ 3 A / 4ℏG - изгиба пространства вокруг горизонта событий, известная больше как формула Бекенштейна - Хокинга.

Издание отмечает: несмотря на то, что монеты со Стивеном Хокингом не будет в обороте - это, скорее, коллекционная вещь, денежные знаки с учеными появляются в мире крайне редко. Хокинг присоединился к элитной группе ученых, которые появились на монетах, в которую входят Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин.

"Я очень хотела вставить большую черную дыру в крошечную монету, и думаю, что он очень бы посмеялся над этой идеей", - говорит гравер Королевского монетного двора Эдвина Эллис.

Напомним, самый известный астрофизик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 в возрасте 76 лет. Практически всю свою сознательную жизнь Хокинг провел в инвалидной коляске, хотя врачи после постановки диагноза прогнозировали ему жизнь максимум в 2 года. Подробнее обо всем этом читайте в материале "Гений, который 50 лет обманывал смерть. Что надо знать о Стивене Хокинге ".

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