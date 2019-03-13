В оккупированном Крыму объявили карантин по бешенству шакалов
Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора в Крыму и Севастополе, передает " Радио Свобода ".
По указу российского "главы Крыма" Сергея Аксенова (Аксенова) в зоне обнаружения вируса объявили карантин. Как уточнили в ведомстве, неблагополучной признана территория радиусом два километра возле села Азовское.
"В период карантина запрещена торговля животными, вывоз их с территории, проведение выставок, а также учебные мероприятия с собаками", - говорится в сообщении.
Бешенство - особо опасное вирусное заболевание, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и, как правило, заканчивается смертью. Основным источником распространения бешенства являются дикие плотоядные (лисы, енотовидные собаки, корсаки, волки, крысы), а также бродячие собаки и кошки.
Как не заразиться бешенством после укуса собаки рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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