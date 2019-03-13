13 марта, 2019, 11:08

На востоке Крыма объявили карантин из-за того, что на территории охотничьего угодья "Мисовская" в Ленинском районе Крыма, в месте отстрела шакалов, зафиксировали случай бешенства

Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора в Крыму и Севастополе, передает " Радио Свобода ".

По указу российского "главы Крыма" Сергея Аксенова (Аксенова) в зоне обнаружения вируса объявили карантин. Как уточнили в ведомстве, неблагополучной признана территория радиусом два километра возле села Азовское.

"В период карантина запрещена торговля животными, вывоз их с территории, проведение выставок, а также учебные мероприятия с собаками", - говорится в сообщении.

Бешенство - особо опасное вирусное заболевание, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и, как правило, заканчивается смертью. Основным источником распространения бешенства являются дикие плотоядные (лисы, енотовидные собаки, корсаки, волки, крысы), а также бродячие собаки и кошки.

Как не заразиться бешенством после укуса собаки рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.