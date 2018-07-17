Как не заразиться бешенством после укуса собаки. Советы от Супрун

17 июля, 2018, 19:32

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как предотвратить заражение бешенством после укуса собаки

Об этом сообщила Супрун в Facebook.

Бешенство - вирусная, смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям вирус бешенства обычно передается при укусе зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения - собаки.

Инкубационный период (период от попадания возбудителя в начале проявления болезни) бешенства обычно длится 1-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от различных факторов. Это означает, что симптомы болезни могут возникать в течение этого периода с момента укуса. Бешенство всегда смертельно. Однако правильная и своевременная помощь к развитию заболевания дает 100% шанс спастись.

"Министерство здравоохранения Украины закупило и передало в регионы более 39 000 доз вакцин для профилактики бешенства. Их используют для вакцинации людей, если есть подозрение, что животное могло быть заражено возбудителем бешенства (а это в любом случае укуса или попадания слюны невакцинированных от бешенства животных на участки поврежденной кожи, где есть порезы или царапины или на поверхность слизистой оболочки) ", - отмечает врач.

В регионах также имеются препараты - антирабические иммуноглобулины / сыворотки. Это препараты, вводимые вместе с вакциной против бешенства, если есть подтверждение, что животное заражено вирусом.

"Запомните, что после укуса не надо ждать симптомов! Даже если укус был не по крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это - прямая угроза заразиться. Сохраните себе эти правила", - добавила Супрун.

Немедленно и тщательно промойте пораженное место большим количеством воды с мылом. Эта простая процедура имеет важное значение и может спасти жизнь.

Дезинфицируйте рану антисептическим средством на основе спирта или йода (перекись водорода не поможет).

Обратитесь в ближайшее медучреждение. Если нет уверенности в том, что животное было здоровым, вам обязательно должны сделать прививку вакциной, которые есть во всех областях Украины.

Если есть возможность - обратитесь в ветеринарную службу с животным, которое вас укусило и в отношении которого у вас есть подозрение на заболевание - бешенство, провести исследования этого животного. По возможности животное надо поместить под карантин на 10 дней для наблюдения. Профилактическое лечение можно прервать, если будет подтверждено, что животное не заражено бешенством. Если животное невозможно найти и протестировать, необходимо провести полный профилактический курс прививок.

Всегда вакцинируйте от бешенства домашних животных (собак и кошек).

Сделайте профилактическую прививку, если ваша работа связана с риском заражения, в частности, если вы работаете ветеринаром, егерем, лесником, в лабораториях, которые работают с животными.

Помните, что при укусах животных также возможно заражение возбудителем столбняка. Прививки против столбняка доступны в государственных коммунальных заведениях.