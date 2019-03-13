Украина и ОРДЛО обсуждают списки людей для обмена, - Сайдик

13 марта, 2019, 20:48

Украинская сторона и представители ОРДЛО обсуждают списки удерживаемых лиц для обмена

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик по итогам заседания ТКГ, передает "Интерфакс-Украина".

"Списки обсуждаются, уточняется положение тех, кто находится в этих списках. Это очень детальная работа, и эта работа идет", - сказал Сайдик.

По словам спецпредставителя, вопросы, связанные с обменом удерживаемым,и обсуждались в среду гуманитарной подгруппой ТКГ.