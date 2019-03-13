Украина и ОРДЛО обсуждают списки людей для обмена, - Сайдик
13 марта, 2019, 20:48
Украинская сторона и представители ОРДЛО обсуждают списки удерживаемых лиц для обмена
Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик по итогам заседания ТКГ, передает "Интерфакс-Украина".
"Списки обсуждаются, уточняется положение тех, кто находится в этих списках. Это очень детальная работа, и эта работа идет", - сказал Сайдик.
По словам спецпредставителя, вопросы, связанные с обменом удерживаемым,и обсуждались в среду гуманитарной подгруппой ТКГ.
- Ранее сообщалось, что Украина в течение нескольких дней готова передать РФ 25 россиян и помиловать 72 сепаратиста.
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