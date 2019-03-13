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Украина готова обменяться с Россией пленными: Геращенко назвала условия

Украина в течение нескольких дней готова передать РФ 25 россиян и помиловать 72 сепаратиста

Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Мы настаиваем на разблокировании освобождения. И готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных, которых незаконно удерживают на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

"Хватит незаконно удерживать украинцев - в тюрьмах РФ и оккупированных тюрьмах Донбасса", - отметила Геращенко.

 

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