Украина готова обменяться с Россией пленными: Геращенко назвала условия

13 марта, 2019, 17:59

Украина в течение нескольких дней готова передать РФ 25 россиян и помиловать 72 сепаратиста

Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Мы настаиваем на разблокировании освобождения. И готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных, которых незаконно удерживают на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

"Хватит незаконно удерживать украинцев - в тюрьмах РФ и оккупированных тюрьмах Донбасса", - отметила Геращенко.