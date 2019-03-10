"Ливерпуль" не отпустил "Манчестер Сити" в отрыв в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Автором первого гола стал полузащитник "Бернли" Эшли Вествуд, который отличился на 6-й минуте. В середине первого тайма счет сравнял нападающий "Ливерпуля" Фирмино. До перерыва хозяев вывел вперед форвард Садио Мане. На 67-й минуте Фирмино оформил дубль. В добавленное время один мяч отыграл нападающий гостей Йоханн Гудмундссон. Через две минуты Мане забил свой второй гол в матче.
"Ливерпуль" победил "Бернли" 4:2, набрал 73 очка и сократил отставание от лидера чемпионата Англии "Манчестер Сити" до 1 пункта. "Бернли" имеет 30 очков и занимает 17-е место.
Чемпионат Англии
30-й тур
10 марта
"Ливерпуль" - "Бернли" 4:2
Голы: Фирмино, 19, 67, Мане, 29, 90 3 - Вествуд, 6, Гудмундссон, 90+1
- Напомним, 9 марта украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" выиграть у "Уотфорда" и одержать шестую подряд победу в чемпионате Англии.
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