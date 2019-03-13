Половина кандидатов в президенты промолчали, собираются ли возвращать Крым, - Джемилев
Об этом сказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев на брифинге, сообщает Укринформ.
"Мы проводили исследования всех 44, а теперь уже 39 кандидатов в президенты относительно того, какими будут их действия в плане восстановления территориальной целостности Украины, их отношения к агрессии, видения будущего пути Украины в плане евроатлантической интеграции. Показательно, что около 20 кандидатов ни в программе своей, ни в каких-то высказываниях в прессе ни словом не упоминали о необходимости возврата оккупированных территорий", - сказал Джемилев.
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По его словам, некоторые кандидаты в президенты высказывались на указанные вопросы "туманно", а один на вопрос, как собирается возвращать Крым, даже ответил, что "пусть его освобождает тот, кто его отдал".
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