На Черниговщине проведут испытания новейших украинских ракет, - Порошенко
13 марта, 2019, 15:33
В Украине появились возможности создания современных ракетных технологий
Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Черниговской области, сообщает Укринформ.
"Для Украины сейчас появляются совершенно новые современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса действия, и по мощности нашего возможного ответа в ответ на агрессию. И очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут происходить здесь, на черниговской земле", - сказал он.
- Ранее сообщалось, что Украина отмечает, что РФ может осуществлять военное давление на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД.
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