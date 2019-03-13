//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Черниговщине проведут испытания новейших украинских ракет, - Порошенко


фото: president.gov.ua
В Украине появились возможности создания современных ракетных технологий

Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Черниговской области, сообщает Укринформ.

"Для Украины сейчас появляются совершенно новые современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса действия, и по мощности нашего возможного ответа в ответ на агрессию. И очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут происходить здесь, на черниговской земле", - сказал он.

  • Ранее сообщалось, что Украина отмечает, что РФ может осуществлять военное давление на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 марта, 2019 среда

больше новостей

13 марта, 2019 среда

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать