На Черниговщине проведут испытания новейших украинских ракет, - Порошенко

13 марта, 2019, 15:33

В Украине появились возможности создания современных ракетных технологий

Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Черниговской области, сообщает Укринформ.

"Для Украины сейчас появляются совершенно новые современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса действия, и по мощности нашего возможного ответа в ответ на агрессию. И очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут происходить здесь, на черниговской земле", - сказал он.