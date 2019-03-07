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Украина обвинила Россию в распаде ракетного договора

Украина отмечает, что РФ может осуществлять военное давление на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

6 марта 2019 г. на заседании СНБО Украины президент Петр Порошенко выразил четкую позицию Украины относительно поддержки США в их решении о выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что именно неоднократные нарушения Россией этого договора и привели к его распаду.

Указ Президента РФ от 4 марта 2019 г. о приостановлении участия в ДРСМД демонстрирует то, что циничность является основным принципом государственной политики РФ, отмечают в дипломатическом ведомстве Украины.

В заявлении МИД отмечается, что Украина совместно с американскими партнерами осудила разработку и испытание РФ баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", в частности через модернизацию крылатых ракет, входящих в его состав.

Кроме того отмечается, что именно "Искандер-М" был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым.

Потенциальное военное давление РФ на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД, целью которого является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтии до Средиземного моря, создает серьезную угрозу всему европейскому континенту, отмечают в министерстве.

В МИД добавляют, что Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в т.ч. соответствующее ракетное вооружение.

  • Напомним, 1 февраля 2019 г. госсекретарь США Майк Помпео объявил о прекращении участия США в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М".
  • Ранее встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном не принесла продвижения по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
  • Ранее сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.
  • Как известно, в США завод по производству ядерного оружия Pantax в штате Техас начал сборку первого серийного образца ядерной боеголовки малой мощности (5-7 килотонн) - W76-2. Запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации масштабной национальной инициативы в области безопасности", которая осуществляется в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году.
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