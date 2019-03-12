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Ломаченко пообещал кардинальные изменения в своей карьере


фото: boxingscene
Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что может вернуться в полулегкую весовую категорию

Об этом сообщает Xsport .

Во время открытой тренировки в Голливуде (США) Василий Ломаченко заявил, что легкий вес (до 61,2 кг) не идеален для него, поэтому он может вернуться в полусредний категорию (до 59 кг).

"Сейчас я легковес, но этот дивизион далеко не идеален для меня. Моя цель - объединить все четыре пояса. А дальше посмотрим, возможно, я вернусь в полулегкий вес и стану там чемпионом второй раз", - сказал украинец.

Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

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