Ломаченко пообещал кардинальные изменения в своей карьере

12 марта, 2019, 12:39

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что может вернуться в полулегкую весовую категорию

Об этом сообщает Xsport .

Во время открытой тренировки в Голливуде (США) Василий Ломаченко заявил, что легкий вес (до 61,2 кг) не идеален для него, поэтому он может вернуться в полусредний категорию (до 59 кг).

"Сейчас я легковес, но этот дивизион далеко не идеален для меня. Моя цель - объединить все четыре пояса. А дальше посмотрим, возможно, я вернусь в полулегкий вес и стану там чемпионом второй раз", - сказал украинец.

Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 20 февраля стало известно, что 12 апреля следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко станет британец Энтони Кролла.

Сейчас Ломаченко находится в США , где готовится к поединку с Кролла.

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