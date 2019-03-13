ГПУ вернет в САП представление на Скуратовского и Дзензерского
Об этом сказал в комментарии журналистам генпрокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.
"Сейчас представление САП изучает наш юридический департамент. Думаю, что они будут возвращены назад для доработки", - сказал он.
По словам генпрокурора, в представлениях нужно исправить некоторые неточности. Кроме того, отметил чиновник, направление представлений в парламент в рассмотрении законопроекта "О языке" означает фактическое их "захоронение".
"Передача представления в Верховную Раду без шансов его рассмотрения в течение 14 дней означает фактическое уничтожение этого представления. Повторно вносить представление запрещено", - пояснил Луценко.
Он пообещал внести представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Скуратовского (Радикальная партия) и Дзензерского ( "Народный фронт"), когда ВР "будет иметь шанс на их рассмотрение".
- 12 марта САП передала в ГПУ представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского. Их подозревают в представлении недостоверных сведений в декларации.
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